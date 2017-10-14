محافظ الأقصر يأمر بغلق مخبز بالقرنة

وكالات:شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز ووقف المخالفات والممارسات الاحتكارية للتجار وأصحاب الشركات، موجها بغلق مخبز بمنطقة البعيرات بمدينة القرنة قام صاحبه بمحاولة تهريب الدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء.كانت مباحث تموين الأقصر قد شنت حملات على المخ

وكالات:

شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز ووقف المخالفات والممارسات الاحتكارية للتجار وأصحاب الشركات، موجها بغلق مخبز بمنطقة البعيرات بمدينة القرنة قام صاحبه بمحاولة تهريب الدقيق المدعم لبيعه في السوق السوداء.





كانت مباحث تموين الأقصر قد شنت حملات على المخابز تنفيذا لتوجيهات مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح الدين، والعميد إبراهيم مبارك، رئيس مباحث الأقصر.

ونجحت مباحث تموين الأقصر في إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز تزن نحو 650 كيلو دقيق بلدي معبأة داخل 13 جوالا زنة كل واحد حوالي 50كيلو.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد فاضل، رئيس مباحث تموين الأقصر، بقيام كل من (ن .ع. أ ) صاحبة مخبز بلدي بناحية منطقة البعيرات وشقيقها (أ.ع.أ) بالتصرف في حصة الدقيق المخصصة للمخبز بطريق غير مشروع عبر تخزين الأجولة في محاولة بيعها في السوق السوداء.

توجهت قوة من مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي التموين بالأقصر، وتمت مداهمة المخبز حيث تم الكشف عن وجود 13جوال دقيق مدعم لم يتم استعمالها في الخبز ويتم تجهيزها لتهريبها وبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 201 بطاقة تموينية داخل المخبز يتم استعمالها لصرف نقاط الخبز بالمخالفة للقانون.

تم ضبط (أ.ع.أ) المسؤول عن إدارة المخبز بموجب توكيل من صاحبة المخبز، وتحرر المحضر رقم 9225 جنح القرنة وأخطرت النيابة للتحقيق.