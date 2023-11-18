محافظ أسيوط: 44 مليار جنيه تكلفة استثمارية لمشروعات تطوير الريف المصري

كشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن نصيب المحافظة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه رئيس الجمهورية والذي يقترب من 2000 مشروع، يبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن، وتم الانتهاء من تطوير 149 قرية بعدد 894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة .

محافظ أسيوط استعرض لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية الذي يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية)، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية)

وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

واشار إلى ضرورة اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وفي إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق.

. جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.

تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 متر ، والرفع المساحي ، وكشف أغطية معدنية ، تحديد مسارات كابلات ، أجهزة حاسب آلي ، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك ، وميزان قامة … وغيرها)

وأشار إلى أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط الأعمال الانشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) التي يصدرها المركز على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) والتحديث المستمر لها من خلال قاعدة بيانات متكاملة مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

وأشار مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للمركز منذ قرار إنشائه وتنفيذ الفعاليات والتدريبات لرفع كفاءة العاملين به وتقديمه للدعم اللازم لسير العمل به وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية لافتاً إلى اسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم موضحاً أن الاجتماع تضمن مناقشة بنود اللائحة المالية والإدارية للمركز واستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسمياً من وزارة المالية.



وأعلن محافظ أسيوط عن تنظيم قوافل طبية تخصصية شاملة بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال شهر نوفمبر الجاري بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى والتخفيف عن آلامهم خاصة بالقرى والنجوع المحرومة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً مشيراً إلى تكفل مؤسسة الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوات للقافلة التي تستهدف 5 آلاف حالة كشف وصرف علاج بالمجان.

وأوضح أنه سيتم تنظيم 4 قوافل علاجية تخصصية بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال الفترة من 20 : 23 نوفمبر الجاري حيث سيتم تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري ، وقافلة التخصصات المتكاملة (عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر بمركز صدفا فضلاً عن تنظيم قافلة طبية تضم التخصصات المتكاملة (عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية ، أنف وأذن وحنجرة ، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري ، وآخرى للرمد متكاملة يوم الخميس 23 نوفمبر بمركز ساحل سليم موجهاً الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللوجيستي وتحديد الوحدات الصحية الملائمة لتلك القوافل التي تقدم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة.