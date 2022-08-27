محافظ أسيوط يعلن تكثيف لقاءات التوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من المستهدَفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الحكومة المصرية، فى ضوء استضافة مصر ورئاستها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27″، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ “رؤية مصر 2030″، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إلى أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، ومسئولي البيئة والمجلس القومى للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعى بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكل أصحاب المصلحة، بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg)،

والتى بدأ العمل بها ابتداء من الأحد الماضي الموافق 21 أغسطس 2022، وتستمر في تلقّي المشروعات حتى يوم 7/ 9/ 2022،

وسوف يتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022، وفقًا للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

لافتًا إلى أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية،

وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة.

ووفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي: “المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة؛ خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح”،

وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية “مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتى تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه”.

وأكد المحافظ مشاركته بكل الفعاليات وتكثيف اللقاءات مع كل مسئولي القطاعات ومديريات الخدمات وشركات المرافق لحثِّهم على تقديم المشروعات والمشاركة فى المبادرة لخلق روح من التنافس بينهم،

بالإضافة إلى تقديم مشروعات بيئية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة والإمكانات المتاحة بها وإقامة مشروعات صديقة للبيئة تسهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة،

لافتًا إلى أنه سيتم تقييم المشروعات المشاركة بالمحافظة واختيار مشروع واحد فى كل مجال من المجالات الستة، على أن يتم عرض الـ162 مشروعًا المختارة من اللجان التنفيذية بجميع المحافظات، فى إطار تنافسى، خلال مؤتمر وطنى سيُعقد خلال شهر سبتمبر 2022،

بمشاركة جهات ومنظمات وطنية ودولية وبنوك الاستثمار وبنوك التنمية والمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات والاستثمارات الخاصة والابتكار والتطوير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة، واختيار أفضل 18 مشروعًا من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع: 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست، بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ.

يُذكر أن محافظ أسيوط أعلن انطلاق المنصة الالكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال المشروعات على الموقع الإلكترونى (http://www.sgg.eg)،

معلنًا تخصيص الخط الساخن (2135603/ 088) لتلقِّي استفسارات المواطنين والردِّ عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها (عبد الباقى سيد)،

على أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate).