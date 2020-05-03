محافظ أسيوط يعلن بث ليالي رمضان الثقافية والفنية «أون لاين»

ضمن خطة فرع ثقافة أسيوط ومبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورنا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة كـ (إنشاد ديني ومسابقات ثقافية وورش ومعارض للفنون التشكيلية ومشغولات يدوية وتلوين وأمسيات أدبية وعروض فنية وثقافية وموسيقية وامسيات رمضانية، ..) وغيرها وبثها “أون لاين” ضمن خطة فرع ثقافة أسيوط ومبادرة وزارة الثقافة “خليك في البيت.

وأضافت المحافظة فى بيان اليوم، ان ذلك خلال الفترة من 3 : 14 مايو الجاري الموافق 10 : 21 رمضان المعظم داعياً كافة المواطنين بالإستمتاع بهذه الفاعليات والاحتفالات بالشهر الكريم من خلال البرنامج الرمضاني الذي يذاع على موقع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وصفحة فرع ثقافة أسيوط على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وأوضح ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط إن أولى فعاليات البرنامج تبدأ بسلسلة من الانشطة أعدها قصر ثقافة أسيوط حيث يقدم أمسية شعرية في أجواء رمضانية تحت عنوان “في حب مصر” ومحاضرة تثقيفية بعنوان “كيفية الوقاية من الأمراض المعدية” فضلاً عن ورشة أشغال فنية “تصوير حديث” ومواهب إبداعية في الموسيقى ومجال التمثيل.

وأضاف أن فعاليات البرنامج لليوم الثاني يقدمها بيت ثقافة القوصية حيث تقام سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة منها أمسية رمضانية ومحاضرة تثقيفية بعنوان “اعرف اكتر عن الكورونا” وورشة فنون تشكيلية وفقرة فنية لفن البانتوميم.

بالإضافة إلى تقديم بيت ثقافة أبنوب حلول مجتمعية في المحاضرة التثقيفية التوعوية في اليوم الثالث لبرنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط والتي يقدمها تحت عنوان “دور المجتمع في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا” وأمسية رمضانية وورشة فنية للأطفال بأشكال رمضانية بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية.

وتتوالى فعاليات البرنامج لليوم الرابع حيث تقام فعاليات ورشة” فن طى الورق” يقدمها بيت ثقافة منفلوط كما يقدم محاضرة تثقيفية بعنوان “طرق الوقاية من الأمراض” وفقرة ابتهالات دينية كما يقدم البيت أمسية شعرية في أجواء رمضانية وفي اليوم الخامس يقدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر محاضرة تثقيفية عن “كيفية التعاون بين فئات المجتمع لمواجهة أزمة الكورونا”.

بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية لعمل فانوس رمضان وأمسية أدبية بعنوان “مصر أرض المحبة والسلام” وابتهالات دينية كما يقدم قصر ثقافة ديروط في اليوم السادس إبداعات رمضانية في تشكيل فانوس رمضان بالإضافة إلى أمسية شعرية ومحاضرة تثقيفية بعنوان “نصر أكتوبر المجيد”.

وتقديم مجموعة من الابتهالات والاناشيد الدينية أما اليوم السابع يقدم بيت ثقافة صدفا ندوة تثقيفية بعنوان “كيفية الوقاية من فيروس كورونا” وأمسية شعرية ويقدم البيت ورشة أشغال فنية وفقرة فنية وكذلك يقدم قصر ثقافة ساحل سليم ورش أشغال فنية في اليوم الثامن بالإضافة إلى أمسية شعرية رمضانية وفقرة فنية من موهبة التمثيل ومحاضرة تثقيفية بعنوان “كورونا الأسباب والنتائج” أما قصر ثقافة البداري يقدم محاضرة عن “سبل الوقاية من فيروس كورونا” في اليوم التاسع كما ستقام فعاليات الأمسية الشعرية.

وتقديم ورشة فنون تشكيلية للاطفال وفقرة غنائية وفي اليوم العاشر سنتعرف على “الأعراض التي تظهر على مريض الكورونا” في محاضرة تثقيفية يقدمها قصر ثقافة أبوتيج للمحاضر الدكتور حمدي العقيلي فضلا عن أمسية رمضانية للأديب محمد دسوقي قبيصي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بابوتيج والشاعر عصام همام كما ستقام فعاليات ورشة فنون تشكيلية للفنان أسامة المنصوري ويقدم الفنان عباس حسن فقرة مواهب في مجال التمثيل.

كما يقدم قصر ثقافة الغنايم ورشة فنية بعنوان “من وحي رمضان” وأمسية شعرية رمضانية بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية بعنوان “رمضان شهر الانتصارات” ويختتم قصر ثقافة أسيوط ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحاضرة “كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الإخراج الفني” كما سيقدم القصر مجموعة من المواهب الفنية الشابة في مجال الغناء والتمثيل والشعر والابتهالات الدينية بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية.