استثمار

محافظ أسيوط يشدد على الاستعداد لموسم الأمطار ويتابع حالة مخرات السيول

خلال تلك الفترة التى تعد موسم السيول
عصام عميرة 2:19 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 2:19 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استعداد كافة القطاعات لأي حالة طوارئ قد تحدث خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة احتمالية سقوط أمطار وسيول خلال تلك الفترة، موجهاً قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور الدوري والمستمر على مخرات السيول وسدود الإعاقة ومراجعتها وإزالة اي عقبات أو تعديات والتأكيد على عمليات التطهير تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

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 وأكد محافظة أسيوط، ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها لاتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.

وفي هذا الإطار تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط عددا من مخرات السيول من بينها مخرات قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ومركز أبوتيج والقرى التابعة لها وذلك للوقوف على الحالة الفنية للمخرات وسدود الإعاقة ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود تحسباً لأي طارئ.

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رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية ؛ المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس مركز أسيوط ، ويحي أبورحمة مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ على التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها بمواجهة الأزمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كافة مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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