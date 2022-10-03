محافظ أسيوط يشارك وزير التنمية المحلية افتتاح فعاليات مؤتمر أسوان 2022

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 والذى افتتحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

يقام المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجارى بمحافظة أسوان وذلك بحضور مارى أن مانوسون نائب مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان.

حضر الفعاليات دكتورأحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والدكتورة غادة أبوزيد نائبة محافظ أسوان والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وقيادات وزارة التنمية المحلية.. علاوة على رؤساء الجامعات والهيئات الدولية والاستثمارية والمجتمعية فضلاً عن قيادات عدد من المحافظات المشاركة.

حيث أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية – خلال كلمته – علي ما توليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي في عام 2018 والاهتمام بالتعليم كأحد أهم عناصر بناء الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت قضية التعليم أولوية كبيرة ضمن اهتمامتها بتطوير البنية الأساسية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذلك من خلال زيادة الاستثمارات في مجال التعليم لتحقيق الاتاحة، وتطوير المناهج والنظم التعليمية لتحقيق الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات خلق الشخصية الوطنية الواعية والمشاركة في التنمية.

وأضاف اللواء هشام أنه علي سبيل المثال في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يتم تنفيذ أكثر من 2800 مشروع بالمرحلة الأولي للمبادرة و التي تشمل 1477 قرية.

وذكر أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء مئات المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتوسيع وتطوير ما يقرب من 25% من المدارس القائمة،كما تهتم المبادرة الرئاسية من خلال التعاون مع المجتمع المدني بإنشاء مدارس المجتمع ومدارس الفصل الواحد في التجمعات الريفية الصغيرة أو النائية.

وأشار أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائماً على أهمية التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة.

خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور وحركة عمران ومشروعات قومية غير مسبوقة في مختلف المجالات ، ومن ثم فإن التعاون بين الحكومة والهيئات الأممية سيساهم في تعزيز الاستفادة من هذه المشروعات وضمان استدامة الآثر التنموي الذي سينتج عنها.

وأشاد محافظ أسيوط بمؤتمر أسوان لمدن التعلم والذى يجرى تنظيمه بالشراكة مع المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم في الدول العربية ومعهد اليونسكو العالمي للتعلم مدى الحياة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان.

وذلك في إطار الشراكة المستمرة والمقدرة بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو والتي تشهد تقدم وتعزيز العلاقات في المستقبل.

وأشاد بجهود وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة والتي ساهمت في دخول أكثر من محافظة ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو ليثمر كل ذلك عن تنظيم ورش العمل لبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات من أجل تعزيز التعلم مدى الحياة.

مما يعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالتعلم والثقافة والتراث الإنساني الأصيل لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تخطو خطوات جادة في قطاع التعليم والتوسع فى انشاء المدارس الجديدة ضمن مشروعات هيئة الابنية التعليمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبلغ إجمالي عدد المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري مبادرة “حياة كريمة” 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم الانتهاء واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.

وأضاف أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ العديد من الممارسات والخطوات الجادة لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة فى المدن والاستفادة من تجارب المدن الأخرى في التعلم المجتمعي والتعلم مدى الحياة.

وذلك من خلال تبني مفهوم مدن التعلم وتأهيل مدن المحافظة للانضمام إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تسلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدرع محافظة أسوان من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وكذا تسليم درع المحافظة الي محافظي الأقصر وأسيوط والغربية وممثلة منظمة اليونسكو ونواب محافظي الوادي الجديد وبورسعيد.

وتم عرض تجارب مدن التعلم في محافظات أسوان والجيزة ودمياط بجانب فقرات من الفنون الشعبية الفلكلورية لفرقة أسوان الدولية وأيضاً فرقة توشكى للفنون التلقائية بالإضافة إلى فرقة الأطفال للفنون الشعبية… كما سيشهد مؤتمر أسوان لمدن التعلم تنظيم العديد من ورش العمل وأهدافها خلال فعاليات على مدار 3 أيام تتضمن محاضرات عن مدن التعلم.