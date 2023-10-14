محافظ أسيوط يشارك فى افتتاح فعاليات «الملتقى التسويقي الثالث للتمور» بالوادى الجديد

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت ، يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يُقام بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد خلال يومي 14 و 15 أكتوبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما شارك المحافظ فى تفقد العاصمة الادارية لمحافظة الوادى الجديد ثم تفقد مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل يضم مزرعة نخيل تحوي 10 آلاف نخلة ومزرعة سمكية ومعمل لإنتاج الحرير الطبيعي ومزرعة نعام وصوب زراعية لإنتاج الخضروات.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الزيارة – بفعاليات الملتقى وتميزها فضلا عن تنوع وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية،فضلا عن تميز محافظة الوادى الجديد فى انتاج التمور وانتاج الحرير الطبيعى، مثمناً جهود المحافظة للحفاظ على التراث الواحاتي وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية ، معرباً عن سعادته لحضور الملتقى والمشاركة فى فعالياته ، كما وجه الشكر لمحافظ الوادى الجديد على حفاوة الاستقبال .

كما أشاد أعضاء الوفد، بمشروع العاصمة الادارية بالوادى الجديد ،والذي يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

ويشارك بالملتقى ٩٥ عارضا من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج.