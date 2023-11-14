محافظ أسيوط يدرس تحفيز الاستثمار مع القطاع الخاص

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في ملف الاستثمار الذي تديره المحافظة وإدارة الاستثمار والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية وغيرها، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية وفقاً للامكانات المتاحة.

لافتاً إلى العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولى قطاع الاستثمار والصناعة اهتماماً خاصاً وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.

مشيراً إلى العمل على جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وحل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة رأفت كامل القائم بأعمال مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وفى سياق متصل تابع اللواء عصام سعد، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقاً في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها، حيث إن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وأخرى “الكوم الأحمر بالبداري” تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن ناحية أخرى قال المحافظ، إنه جار تسوية ووضع التربة الزلطية بطريق كوبري محمد همام بمدينة البداري تمهيداً لرصفه ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية مؤكداً على تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

.وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والاشغالات وإلقاء التربة الزلطية لطريق كوبري محمد همام بالكداريك التابع لمركز البداري وذلك تمهيداً للرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً واستكمالاً لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ورضا خلف نائبة رئيس المركز وبمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والاشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز مشدداً على المتابعة الدورية الميدانية والمستمرة لمراحل العمل وأعمال الرصف والنزول إلى أرض الواقع للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.