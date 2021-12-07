اقتصاد وأسواق

محافظ أسيوط يتابع أعمال تجديد محطة مياه التشيكي بتكلفة 242 مليون جنيه

في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد
عصام عميرة 12:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:48 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه التشيكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلبات المتزايدة على المياه وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسيوطي وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد والنهوض بالمشروعات التنموية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها.

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كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي واستمع لشرح تفصيلي لمكونات المحطة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية.

وتم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل وبيارة المياه العكرة والمروقات والمرشحات وتغيير طلمبات المياه المرشحة لتتناسب مع قدرة الطاقة الإنتاجية الجديدة فضلًا عن توريد وحدة ديزل قدرة 1500 ك.م.أ للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربي كما تم عمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء.

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ضمن مخطط تنمية الصعيد

وأكد محافظ أسيوط، على اهتمام الحكومة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها، مشددًا على بذل المزيد من الجهد والإسراع للإنتهاء من كافه الأعمال بالمشروع ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

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رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وأيمن محروس رئيس حي شرق وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشركة المنفذة للمشروع.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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