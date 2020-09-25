محافظ أسيوط يبحث أعمال تنفيذ منطقة عرب العوامر الصناعية بمساحة 71 فدانًا ﻿

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه المهندس حسام فودة مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب.

وذكرت محافظة أسيوط في بيان اليوم، أن المنطقة تعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعًا صناعيًا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

جاء ذلك بحضور المهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسئولي فرع هيئة التنمية الصناعية بمجمع خدمات الاستثمار بأسيوط.

وناقش محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجار ونسب التنفيذ، معلنًا دعمه لتذليل كل العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المجمع وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية المحددة، فضلًا عن سرعة نهو أعمال المرافق بالتنسيق مع كل الجهات وتقديم أوجه الدعم لاستكمال مراحل المشروع الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح المحافظ أن المجمع سوف يسهم في توفير فرص عمل للشباب، واستيعاب العديد من الأيدي العاملة، خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة.

مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع فضلًا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية.

كان مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قد زار مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، الذي يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71.4 فدان للوقوف على نسبة التنفيذ ومعدلات الإنجاز في الانشاءات ومشروعات الرصف والمرافق بالمجمع وسبل دفع العمل بها.