محافظ أسيوط: متابعة التعديات على الأراضي بالأقمار الصناعية ومحاسبة المقصرين لحظياً

بعد تطوير وحدة المتغيرات المكانية أصبحت مزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تحديد المكان "G.P.S"

أكد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، إن وحدة المتغيرات المكانية بعد عملية التطوير أصبحت مزودة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تحديد المكان “G.P.S” لمراجعة كشف المتغيرات المكانية “التعديات على أراضي الدولة” من خلال صور الأقمار الصناعية، الوارد للمحافظة من إدارة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفوري معها قبل استقرارها.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، مقر وحدة متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية للوقوف على سير العمل وأعمال التطوير وتزويد الوحدة بأجهزة التابلت والحاسب الآلي وذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بواسطة إدارة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة النخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وفي إطار تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب.

واستمع محافظ أسيوط، إلى شرح من المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة على مراحل تطوير الوحدة وتفعيل دورها في رصد المخالفات وتعديات البناء، مشددًا على سرعة نهو أعمال التطوير وربطها بالمراكز والأحياء.

ولفت محافظ أسيوط إلى تجهيز وحدة متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف وتدريب المهندسين على استخدام التطبيقات اللازمة لمنظومة المتغيرات المكانية وعمل تقرير شهري دوري بما تم حيال التواجدات والتغيرات الموجودة بالتقرير الشهرى المرسل للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية.

وشدد محافظ اسيوط، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل وتطوير العمل بالوحدة المتخصصة لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.

وأشار إلى التوسع في ميكنة جميع أراضي القرى والمراكز للمحافظة خلال الأشهر القادمة.