محافظ أسيوط: تنفيذ 288 مشروعا بتكلفة 3 مليارات جنيه لقرى منفلوط وديروط

كشف محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط، والتي بلغت 288 مشروعًا، بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه، ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدّت 93%، و14 مجمعًا زراعيًّا، و2 مجمعات سكنية، و137 كوبري مشاة، وكباري سيارات، ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و40 وحدة صحية.

وتابع محافظ أسيوط أن من تلك المشروعات إنشاء وتطوير مراكز الشباب بعدد 34 مركز شباب، بالإضافة إلى إنشاء عدد 18 وحدة إسعاف،

بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروعًا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروعًا جاريًا تنفيذها، بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 92%.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع، من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل؛ وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع، خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدَفة للمساهمة في خدمة المواطنين، خاصة في القرى.

وناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط؛ تمهيدًا لتأثيثها وتشغيلها، خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري،

والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للارتقاء بالمستويات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأُسر الأكثر احتياجًا؛ لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفّذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد عادل دياب، مدير عام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بجهاز تعمير الوادي الجديد.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، آخِر مستجدّات الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لممشروعات مجمعات خدمات المواطنين، التى تم ويجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط، والبالغ عددها 14 مجمعًا،

وتم تشغيل 2 منها بمركزى ديروط ومنفلوط، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كل الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها، بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة.

وأكد محافظ أسيوط أنه يتابع بصفة مستمرة اجراءات تجهيز مجمعات خمات المواطنين والمجمعات الزراعية تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة،

مشددًا على سرعة نهو واستكمال بقية المشروعات “وحدات صحية ومراكز تنمية أسرة ووحدات اجتماعية وكبارى ومجمعات زراعية”، وسرعة تجهيزها وفقًا للاشتراطات الفنية.

حياة كريمة

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا،

وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخِدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي “ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح”،

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأَولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.