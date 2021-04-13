محافظ أسيوط : تركيب وتشغيل خزان أكسجين بمستشفى صدفا العام

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،، رئيس مركز ومدينة صدفا حسين كشك بتفقد أعمال تشغيل خزان الأكسجين السائل سعة 15 ألف لتر الذي تم تركيبه مؤخراً لتحسين الأداء والحرص على عدم إهدار الموارد والإمكانات المتاحة دون الاستفادة منها.

وأكد ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة ومراجعة الاشتراطات البيئية لمخازن أسطوانات الأكسجين، والتأكد من عمل المعدات اللازمة؛ لتقديم الرعاية والخدمات الطبية للمرضى بشكل أفضل.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن العمل على رفع كفاءة المنظومة الطبية، وتلبية احتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد ـ 19” بكل الطرق الممكنة وطبقاً للامكانات المتاحة.

وتعد إضافة كبيرة للمستشفى وبديلا أكثر من جيد لنظام أسطوانات الأكسجين، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين ويوفر الجهد والوقت، وينقذ المرضى، إضافة إلى الاطمئنان على سير العمل بمحطة الأكسجين القديمة والتي تعمل بحالة جيدة.

كما تفقد أيضا خلال الجولة يرافقه الدكتور جوزيف مدير مستشفى صدفا العام أعمال تركيب مولد كهرباء قدرة 300 ك وات الذي تم تركيبة مؤخرًا إضافة إلى المولد القديم بمستشفى صدفا العام.