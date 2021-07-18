محافظ أسيوط : تجهيز 4200 مسجد لصلاة عيد الأضحى بمراكز المحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف والانتهاء من تجهيز 4200 مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بنفس ضوابط صلاة عيد الفطر.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وأوضح المحافظ أن المساجد التي يؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعيا والتي تم تأدية صلاة عيد الفطر بها هي نفسها التي سيسمح لها بصلاة عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بالصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التنبيه على وكيل وزارة الأوقاف بتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار خطة المحافظة للتعقيم والتطهير تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فيروس كورونا.

وتابع عصام سعد : مع التنبيه على الخطباء بأداء صلاة العيد وفقا للضوابط المقررة الواردة من الوزارة وعدم التهاون مع المقصرين وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد بدون ارتداء الكمامة الواقية واصطحاب المصلى الخاص به.

وناشد محافظ أسيوط مواطني المحافظة بضرورة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وعدم اصطحاب الأطفال، داعيا الله حفظ مصر وشعبها من أي مكروه وسوء.

من جانبه أوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أنه جار شن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، منوها بأنه تم تجهيز 4200 مسجد لصلاة العيد وسيتم منع الصلاة بالساحات المكشوفة وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط وسيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات.

وأكد قبيصي، أنه تم التأكيد على الأئمة بألا تزيد الخطبة على 10 دقائق ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد.