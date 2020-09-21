محافظ أسيوط : تبطين 23 ترعة بتكلفة 400 مليون جنيه لترشيد الفاقد من المياه

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري خلال الفترة المقبلة التي يصل عددها في المرحلة الأولى إلى 23 ترعة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة.

وذكرت محافظة أسيوط فى بيان اليوم الإثنين، أن السكرتير المساعد للمحافظة قام بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تبطين الترع بقرى مركز الفتح للوقوف على معدلات التنفيذ والالتزام بالاشتراطات الفنية للتنفيذ، وفقًا للمدة الزمنية، رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

كما تفقد حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أعمال تكسية وتبطين ترعة المحيط بطول 16كم في قرية بني رافع، بمركز منفلوط، التي تنتهي في مركز القوصية، وتكون الأعمال عبارة عن تكسية حجرية، وعليها أعمال صب خرساني.

مراعاة المواصفات الفنية لتنفيذ المشروع

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، الذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه .

نقلة حضارية

ووصف المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بـ”نقلة حضارية” تسعى إليها الحكومة المصرية، في قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها، ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث، وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة، وتنفذه وزارة الرى والموارد المائية مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الرى ورؤساء المراكز والأحياء.

لافتًا إلى أنه تفقد أعمال تبطين ترع في قرى ومراكز المحافظة من بينها ترع بني غالب ومكاوي، وقرى نجع سبع وأولاد رايق ونجع عبد الرسول لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات.