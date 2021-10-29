محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد على الأراضي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية

قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان اليوم، إلى أن حملات الإزالة المستمرة بمختلف القرى والمراكز استهدفت مركز الغنايم وتمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 18 حالة تعد على أراضي أملاك دولة تابعة للري والزراعة والهيئة العامة للطرق والكباري بمساحة 2481 م مربع مباني و9 أفدنة زراعية بمتابعة ميدانية من قيادات المحافظة.

المرحلة الثانية من ازالة التعديات

وأوضح المحافظ، أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 344 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 38411 متر مربع مباني و628 فدان و8 قيراط و9 سهم زراعة.

وذكر أن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها.

جاء ذلك بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والزراعة والري والطرق والكباري والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الغنايم وفقاً لخطة تنفيذ الازالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.