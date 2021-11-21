محافظ أسوان : 83 أسرة انتقلوا لوحدات الإسكان الاجتماعي «بعد ما شافوا الواقع والخدمات»

أكد أنه لا عودة للمنازل المتضررة من السيول

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن 83 أسرة انتقلوا لوحدات الإسكان الاجتماعي «بعد ما شافوا الواقع والخدمات»، مؤكدا أنه لا عودة للمنازل المتضررة من السيول.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” حول آخر تطورات متضرري السيول التي ضربت المحافظة الأسبوع الماضي.

وأوضح أنه “تم حصر حجم الأضرار بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعي”.

وشدد على أن المحافظة حريصة بكامل أجهزتها على العمل على إصلاح كافة الأضرار التي وقعت على المنازل بعد حصرها كاملاً سواء المنهارة جزئياً أو كلياً قائلاً : “بنتعاون مع كافة الجهات والمحافظة في ذات الوقت جاهزة في أي وقت كون الدولة المصرية قوية وقادرة”.



وأوضح أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واضحة وهي أن كافة المنازل الواقعة في مخرات السيول وتعرضت لانهيار جزئي أو كلي لن يعاد العمل عليها مجدداً.

وأضاف: “لن يعاد بناء المنازل في المناطق الخطرة ولدينا نحو 504 وحدة سكنية تخضع لفئة الإسكان الاجتماعي مفروشة ومجهزة كاملاً ومكونة من غرفتين وصالة وتشطيبهم محترم جداً “.



وتابع: “حدث تغيير في مفاهيم الناس الرافضة للانتقال للمساكن البديلة والمصرة على البقاء في منازلها المتهدمة عندما شاهد السكان الواقع في مناطق الاسكان الاجتماعي والتجهيزات على أعلى مستوى”.



وكشف أنه في باديء الأمر لم يكن هناك سوى ثمان أسر ولم يتجاوزا 12 أسرة قبلت بالانتقال للإسكان البديل لكن مع مشاهدتهم لأرض الواقع والخدمات المقدمة والتخطيط في مساكن الإسكان الاجتماعي ووصل عدد الأسر المتنقلة إلى 83 أسرة.

وقال: “كل يوم الأعداد بتزيد وكل ماحد بيروح يشوف بيرجع يحكي بالإضافة أننا نقلنا بعض المواطنين إلى هناك لمشاهدة الأمور على أرض الواقع”.



وووجه عطية رسالة للأهالي التي تعرضت منازلهم للانهيار جزئياً أو كلياً في مخرات السيول قائلاً : “مش هيتم تاني إعادة البناء هناك بالإضافة إلى المنازل التي شهدت انهياراً وكان لها قرارات إزالة لن يتم إعادتها مجدداً، وبقلهم الوحدات السكنية جاهزة وإحنا جاهزين لنقلهم ونقل ماتبقى لديهم من أثاث في منازلهم المتضررة “.