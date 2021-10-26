محافظ أسوان يتابع مع وفد المقاولون العرب معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

المحافظ يؤكد على أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات التنفيذية من أجل تذليل العقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفدا من شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة والمهندسين محمود الشرنوبى رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية وحسن مصطفى المشرف على قطاعات الصعيد، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة).

وأكد محافظ أسوان، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات التنفيذية من أجل تذليل العقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات؛ لضمان الإسراع بنسب التنفيذ؛ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بالإضافة إلى الجودة فى مستوى التنفيذ.

ومن جانب آخر قام وفد الشركة يرافقهم المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز أسوان الجديدة بتفقد مشروعات المدينة ثم عقد الوفد اجتماعا لمتابعة مشروعات حياه كريمة بإدارة الفرع بحضور المهندسين السيد الأنصارى رئيس قطاع أسيوط وشمال الصعيد، و ياسر غنيم مدير فرع جنوب الوادى، و سيد حسان مدير فرع أسيوط.

كما شارك في الإجتماع ياسر محسوب مدير فرع شمال الصعيد، ومحمود يونس مدير فرع البحر الأحمر، وإيهاب جمال مساعد عضو مجلس الإدارة و أيمن تحفة مدير مشروع حياة كريمة بالوجه القبلي وعماد الزوق مساعد رئيس القطاع، وهشام مهدى نائب مدير مشروع حياة كريمة وجه قبلى، وأسعد الصادق مدير متابعة مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد هطل المدير المالى للمشروع.

عقب ذلك تفقد وفد الشركة يرافقهم المهندسة سوزان محمد متولى رئيس ‏الجهاز التنفيذي للهيئة القومية بمحافظةأسوان والمهندس محمود حسن مدير الأعمال الكهروميكانيكية بالهيئة القومية، مشروعات نصر النوبه وحياه كريمه وكان في استقبالهما المهندس إيهاب عبد الطيف نائب مدير الفرع ومدير مشروعات ادفو وكوم امبو .