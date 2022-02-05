محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة "حياه كريمة" باستكمال ومتابعة معدلات ونسب تنفيذ المشروعات، وعقد جلسات استماع مع الأهالى بمختلف القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لإدراجها ضمن المبادرة لاسيما قرى مركز…

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة “حياه كريمة” باستكمال ومتابعة معدلات ونسب تنفيذ المشروعات، وعقد جلسات استماع مع الأهالى بمختلف القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لإدراجها ضمن المبادرة لاسيما قرى مركز أسوان والمنضمة حديثاً وفقاً لتكليفات الرئيس السيسى لمشرو ع حياة كريمة.

وتفقد أعضاء الوحدة أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان وتوابعها بإجمالى 22 نجعا حيث جارى العمل في 9 نجوع منها بأطوال 56 كم، ويستكمل تدريجياً بباقى نجوع القرية ومن المخطط أيضاً إنشاء محطة معالجة ، و ٥ محطات رفع.

يذكر ان مبادرة حياه كريمه تضم 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة بإجمالى مشروعات 808 مشروع حتى الآن وبتكلفة 14 مليار و 35 مليون جنيه

واكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاز المشروعات الجارية بقطاعات العمل العام المختلفة بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ” التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة “، موضحاً بأن هناك توجيهات مشددة للتنسيق العرضى المستمر بين كافة الجهات لتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة ووفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، على أن يتم دخول أي مشروع يتم الإنتهاء منه الخدمة على الفور ليجنى المواطن ثمار هذه المشروعات على الوجه الأكمل.

وأشار إلى الاعتماد على مشاركة شباب القرية في تنفيذ هذه المشروعات من أجل رفع مستواهم الاقتصادى والمعيشى أيضاً، وهو ما تهدف المبادرة الرئاسية بتنفيذه بكافة القرى لتحسين مستوى معيشة الأهالى بالشكل المطلوب.

واضاف محافظ أسوان أن الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين مستمره وذلك بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية نجع الحجر بمركز دراو، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من ناحيتها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنفيذ 13 جلسة تدريبية بمشاركة مديرية الأوقاف داخل قرى الإصلاح والبصالى والعرب والعباسية بمركز كوم أمبو استهدفت 657 سيدة ، لافته بأن الجلسات تناولت الحديث عن الزواج المبكر ومواجهة معدلات زيادة نسب الطلاق وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأولاد والعنف الأسرى والمساواة بين الجنسين ، ورفع وعى السيدات حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة ، وتعزيز حقوقها الكاملة ، والتصدى لظاهرة ختان الإناث ، وأهمية القضية السكانية وأثرها على المجتمع بمتابعة وإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط والأستاذة سناء عبد الرحيم مشرفة محافظة أسيوط وذلك فى اطار برنامج التدريب التقيفي لسكان قرى مبادرة حياة كريمة.

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