محافظ أسوان : انهيار وتضرر 500 منزل حصيلة خسائر السيول

مشيرًا إلى أنه تم حصر حجم الأضرار على مستوى المحافظة بوجه عام

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، إن موجة الطقس السيئ انحسرت تماما في أسوان، وأن ما تقوم به المحافظة هو حصر لحجم الأضرار الناجمة عن السيول، مشيرًا إلى أنه تم حصر حجم الأضرار على مستوى المحافظة بوجه عام”.

لكنه نبه في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON” أن مدينة أسوان كانت صاحبة النصيب الأكبر في الأضرار نظرًا لتعرضها للجانب الأكبر من كميات الأمطار التي سقطت وما تبعها من سيول.

وكشف أن الأضرار معظمها يتركز في منازل تم بناءها في مخرات السيول أو أخرى تم بناءها من أساسا بالطوب اللبن وبأسقف من الجريد قائلاً: “حصرنا 106 منازل ريفي تم انهيارها تماما ونحو 394 منزلا ريفيا شهدوا انهيارا جزئيا، وبالتالي هناك إجراءات تتم الآن على أمر الواقع بإجمالي 500 أسرة متأثرة”.

واصل: معظم الخسائر موجودة في أطراف المدينة وليس داخلها وعاينتها بنفسي، وتم اتخاذ ما يلزم على الأرض عبر جلب المقاولين وجمعيات العمل الأهلي للبدء في علاج التداعيات”.

وكشف أنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل فورًا اعتبارا من الغد قائلاً: مش هنستنى مع أي مشكلة عشان نقول ممكن نعمل إيه؟ مش شرط نفكر إذا كان البيت مبنى على أرض ملك الدولة أو غيره في وقت الأزمة، إحنا عندنا توجيهات من رئيس الوزراء نبدأ الشغل من بكره الصبح”.