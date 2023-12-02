محافظ أسوان التموين تخصص 500 طن سكر لمواطني أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة وزير التموين الدكتور على مصيلحي تخصيص كمية من السكر المعبأ بإجمالى ٥٠٠ طن من مصنع سكر إدفو لتوزيعها على المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الشكر لوزير التموين لاستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية، وضخ خطة عمل لتوزيع هذه الكميات لكسر الاحتكار، ووصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

ومن جانبه، أكد خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمع إستهلاكى تابعين للشركة المصرية ، بالإضافة إلى 6 منافذ تابعين لمديرية الزراعة، وكذا القوافل التموينية التي ستجوب القرى والنجوع بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية.

فضلاً عن توزيعها في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر ، لافتاً إلى استمرار الحملات التموينية لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق وخاصة للسلع الأساسية حيث أسفرت عن تحرير عدد 48 محضر جنح بعد ضبط كميات من السكر بمخازن عدد من تجار السوق السوداء وصلت إلى 49 طن ، علاوة على 8 طن من الدقيق البلدي مخابز .

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة للحد من الاحتكار وضبط الأسواق