محافظ أسوان: الانتهاء من ممشى أهل مصر منتصف العام الجاري

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، منتصف العام الجاري.

وأضاف في تصريحات له أن نسبة التنفيذ بلغت 92% للمرحلة الأولى ويضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان، مع اللمسات الجمالية المضاءة، وكذلك الأرضيات من الجرانيت والحجر الرملي الملون، ومقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسواني، فضلاً عن البرجولات والأسوار التي تحمل الهوية البصرية، وكذا تشكيلات تصميمية ذات طابع تراثي.

وتابع: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة والرادعة مع كل من يتسبب في إتلاف أو التعدي أو سرقة الممتلكات العامة ، بعد الانتهاء من الممشى.

وحذر محافظ أسوان من قيام أي شخص أو ما يمتلكه من مركبات أو دواب بإتلاف أو محاولة سرقة ما تم من أعمال تطوير وتجميل وتشجير .

وسيعاقب سواء بالحبس أو بالغرامة المالية طبقاً لدرجة الجرم الذي ارتكبه، فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الممتلكات العامة التي هدمها أو أتلفها أو قطعها أو سرقها ، مع مضاعفتها طبقا لدرجات الإتلاف.

وناشد المحافظ المواطنين بالمشاركة المجتمعية الإيجابية بالإبلاغ الفوري عند حدوث أي مخالفات بالإتلاف أو التخريب أو السرقة سواء من خلال الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة أو من خلال التطبيقات الإلكترونية ومنها تطبيق عين المواطن لسرعة التدخل والتعامل الحاسم لردع أي مخالف .