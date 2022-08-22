محافظو الدقهلية وكفر الشيخ والسويس يستعرضون مع وزير التموين الفرص الاستثمارية لديهم

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك تنمية حقيقية تحدث في المحافظة وبالأخص في المناطق المحيطة بالمنطقة اللوجستية في الدقهلية.

وأضاف مختار خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الدقهلية تتميز بعدد من المناطق الصالحة لإقامة مناطق تجارية ولوجستية أخري بخلاف المنصورة ومنها جمصة.

من جهته أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن التجارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية قامت بمعاينة المنطقة اللوجستية على مساحة 12 فدانا ، كما أنها بالقرب من جامعة جديدة ومنطقة سكنية كبرى وهي تعد منطقة محل نظر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المنطقة اللوجستية المستهدف إقامتها ستعمل على جذب المستهلكين لتنشيط التجارة الداخلية.

وأوضح أن كفر الشيخ بها مناطق أخري سيتم عرضها على جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التموين من الممكن استغلالها كمناطق تجارية ولوجستية.

وأشار اللواء جمال نور الدين إلى أن محافظة كفر الشيخ تشتهر بزراعة الأسماك ويتم تصدير 42٪ من إنتاج الأسماك في المحافظة.

بينما أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أن المحافظة تعد أكبر المحافظات التي تشهد فرصا استثمارية كبرى من خلال الموانئ الجافة والبحرية ، كما أن بها مناطق كثيرة صالحة لإقامة مناطق تجارية ولوجستية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات الوزارة والجهاز.