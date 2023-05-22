محافظة مطروح: تنظيم قافلة طبية بمستشفى سيوة المركزي 23 مايو المقبل

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بأنه سيتم تنظيم قافلة الدعم الطبي والعلاجي صباح الثلاثاء 23 مايو بمستشفى سيوة المركزي، فى إطار خطة الدعم الطبي وتضم تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام والامراض الباطنية والكلى وطب الأطفال وحديثي الولادة وتستمر لمدة 3 أيام.

ويأتى ذلك فى إطار تيسير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي مطروح وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الدفع بمزيد من القوافل التخصصية للتخصصات الطبية غير المتوافر ببعض المستشفيات خاصة البعيدة ومنها سيوة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين وتلبية لاحتياجات المواطنين بتوافر مختلف التخصصات وتخفيف العبء عنهم.

ولفت وكيل وزارة الصحة الانتباه إلى أن توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي.

حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من أشكال الدعم الطبي في المراكز المختلفة منها القوافل العلاجية لجميع مراكز المحافظة وقوافل الدعم الطبي والعلاجي للمستشفيات وحاليا دعم مستشفى سيوة المركزي لتعزيز قدراته العلاجية، من أجل تقديم الخدمة الصحية الملاءمة للمواطنين، مُؤكدًا على أهمية استمرار الدعم الطبي وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة وطبقا لجدول الخطة.

وقام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ، بجولة ميدانية مفاجئة مساء الثلاثاء الماضى ، للمرور على وحدات الرعاية الأولية “وحدة طب الاسرة بسيدي عبدالرحمن ” التابعة للإدارة الصحية بالعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية متابعة وصول الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين .

وتهدف الجولة إلى الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة للتيسير على المواطنين وزائرى المحافظة

وكان اللواءخالد شعيب محافظ مطروح قد إفتتح مؤخراً وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزى بحضور النائب جمال الشورى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور محمد ابو طالب مدير المستشفى وعدد من عمد ومشايخ النجيلةوتقوم وحدة العلاج الطبيعي بتوفير الخدمة العلاجية للحالات من مدينة النجيلة وبرانى والسلوم مع تواجدالأطباء المختصين ،وتضم عدد من الأجهزة التخصصية والمستلزمات الطبية بدعم من وزارة الصحة ومشاركة مجتمعية من النائب جمال الشورى .

وأوضح دكتور مبروك سالم الخدمات التى تقدمها وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى النجيلة المركزى وهى التعامل مع معظم أمراض العظام ومشاكل العمود الفقرى والغضاريف المصاحبة لها،ومراض الأعصاب و جراحتها (شلل الوجهه والشلل النصفى والرباعى واصابات الحبل الشوكى ومشاكل التأخر الحركى والشلل الدماغى عند الأطفال،وحالات ضعف عضلات قاع الحوض و تأهيل ما قبل وبعد الولادة،و برامج التغذية العلاجية لعلاج السمنه وانقاص الوزن والنحافهكما تفقد محافظ مطروح وحدة الأطفال حديثى الولادة المبتسرين بمستشفى النجيلة المركزى بعدد ١٠ حضانات بعد اعادة رفع كفاءتها وتجهيزها

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مولد الاكسجين بالمستشفى والاطمئنان على كفاءة تشغيله بما يحقق الاكتفاء الذاتى لاحتياج المستشفى من الأكسجين وأشاد محافظ مطروح بجهود الخدمة الطبية والعلاجية بمستشفى النجيلة المركزى ،مع التوجيه لوكيل وزارة الصحة بمطروح بدراسة مقترح تعميم وحدة العلاج الطبيعي بمستشفيات مطروح للتيسير على الحالات بدلا من السفر وذلك في اطار العمل على الارتقاء بمنظومة الصحة ومزيد من تحسين الخدمة والارتقاء بها بما يعود على اهالي مطروح وتوفير مزيد من الخدمات الطبية اللائقة