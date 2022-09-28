محافظة مطروح تنظم ورش عمل حول التغيرات المناخية

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية والمركز العربي “اكساد” ومركز التنمية المستدامه بمطروح مؤتمراً وورش عمل حول المتغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بمصر والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور يحي زهران أستاذ الإرشاد الزراعى بجامعة المنصورة ورئيس فريق إعداد دليل المخاطر، العمدةعبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح و اللواء امون رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى نقيب الزراعيين بالمحافظة ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديرى المديريات والادارات وعدد من عمد ومشايخ المحافظة وأوائل كليات الزراعة على مستوى الجمهورية .

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضيوف المؤتمر الهام والحيوي في هذه الأوقات الملحة لأهمية تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على كوكبنا لأننا نعيش على أرض واحدة ..مع ما يواجهها من تحديات بيئية غير مسبوقة، و أهمية تبادل الخبرات فى إطار تعزيز جهود مواجهة ظاهرة تأثر المناخ وتغيراته المتلاحقة والتي أثرت على جميع دول العالم .. مع اهتمام القيادة السياسية المصرية المسبق والدعوة للحفاظ على المناخ من أجل مستقبل أفضل، والدعوة لتعزيز سبل التعاون في ملف تغير المناخ مع الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 في نوفمبر القادم بشرم الشيخ .

وأشار شعيب إلى ما قامت به مصر على الصعيد الدولى من خلال الاتفاقيات الدولية وكذلك الصعيد المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع التي تم إنجازها للحفاظ على البيئة مؤكدا أن محافظة مطروح حظت بنصيب كبير من المشروعات خاصة الزراعية، وذلك مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية ببوابة مصر الغربية والساحل الشمالى الغربى مع مساحتها التى تصل الى 1 / 6 مساحة مصر ، مع توفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي.. ودون إغفال لأهمية الإدارة المستدامة للأنشطة البشرية، ومخطط تنمية القطاعات والمجالات المختلفة كما تعاونت محافظة مطروح مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حماية البيئة الشاطئية من تآكل ونحر شواطئ البحر بإقامة ألسنة الحماية بكورنيش مرسى مطروح ومنطقة الأبيض بعدد 30 رأس حماية على مرحلتين بتكلفة نحو 202 مليون جنيه، كما تحرص محافظة مطروح على المشاركة في جميع المبادرات الوطنية ومنها مبادرة زراعة 100 مليون شجرة والتي نحن بصددها اليو م .. وندعمها بقوة مع توسعة تنفيذها بالمدراس ومراكز الشباب والطرق الرئيسية والشوارع ..مع توعية ومشاركة المواطنين بها

ووجه شعيب الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة وكذلك لمركز بحوث الصحراء وفريق عمل إعداد دليل المخاطر البيئية .

كما أعلن عن تدشين مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر البيئية الصحراوية فى محافظة مطروح وموجها لكل الجهات التعاون والتنسيق الكامل لإتمام هذا العمل والذي ينطلق من يوم غدا الخميس بعقد ورش عمل بكافه المراكز بحضور المستهدفين والتعاون التام مع فريق العمل المختص بينما أكد الحضور خلال كلماتهم على اهمية التوعية والوصول الى المواطن الذكى مناخيا مع عرض لجهود الجهات المعنية فى مواجهة اثار المتغيرات المناخية خاصة على القطاع الزراعى ،

كما استعراض اهم جهود واجراءات التكيف مع المتغيرات المناخية وأهدى نقيب الزراعيين ٥ الاف شتلة زيتون إلى محافظة مطروح، مؤكد أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى كأكثر القطاعات تأثراً بالمتغيرات المناخيةمما انعكس على توافر الغذاء عالمياً، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على التنمية الزراعية واهتمام مصر المبكر بقضية التصحر وزراعة الصحراء ومعالجة المياه لاستغلالها في الزراعةكذلك التأكيد خلال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الحرص على زراعة شتلات مثمرة توفر عائد اقتصادى وتوفر المياه مع الاستغلال الأمثل لها لتساهم بالمساحات الزراعية المضافة في مواجهة المتغيرات المناخيةمع اعتبار توفير الأمن الغذائى قضيةأمن قومى .

بينما استعرض د . نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة د نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة جهود الدولة لتحقيق الاهداف المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في كافة المجالات المتعلقة بحياة الانسان مع استعراض أسباب التصحر وتدهور الاراضى الطبيعية كالمتغيرات المناخية والمتغيرات البشريةكسوء ادارة الموارد الطبيعية، وكذلك استعراض جهود مركز التنمية المستدامة بمطروح على مدار سنوات وجوده بالمحافظة من انشاء نحو 12 ألف بئر تخزين مياه بسعة نحو 1,3 مليون م 3 سنويا تخدم نحو 12 ألف أسرة ،بالاضافة الى جهود مواجهة التصحر والتوسع فى الرقعة الزراعيةوفي نهاية المؤتمر تم تكريم عدد من المهندسيين الذين اسهموا بجهودهم في التنمية الزراعية بالمحافظة على مدار سنوات خدمتهم الممتدة واستمرار جهودهم حتى بعد بلوغ سن المعاش لخدمة المحافظة

كما قام محافظ مطروح ونقيب الزراعيين ومستشار وزير الزراعة يرافقهم الاستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بزراعة اشجار زيتون بمدرسة مطروح الرسمية للغات ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.