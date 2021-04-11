محافظة مطروح تنظم دورة حوكمة تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة

نظمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح (دورة حوكمة تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة) وذلك للإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية وسكرتيري مجالس مدن المحافظة.

وذلك من خلال وحدة متابعة المراكز التكنولوجية فى محافظة مطروح ويأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة.

وفى سياق آخر عقدت محافظة مطروح قبل أيام مؤتمراً لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، وذلك برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور هانى الشاعر مدير الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا والدكتور محمد الدراز المنسق الوطنى لمشروع المراعى ، والمهندس عامر المعادات منسق المشروعات في الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة والنائب جمال الشورى عن نواب مطروح بمجلسى النواب والشيوخ، والدكتور عمر البديوى ممثل مركز سدارى ، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية و مربى الثروة الحيوانية بمطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

كما شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال المؤتمر توقيع برتوكولات التعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، وذلك بمبلغ 2 مليون جنيه لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة كقروض عينيه دوارة لتنميه الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية ، ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة.