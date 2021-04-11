الإسكندرية

محافظة مطروح تنظم دورة حوكمة تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة

في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة.
معتز محمود 2:35 م, الأحد, 11 أبريل 21 2:35 م, الأحد, 11 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نظمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح (دورة حوكمة تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة) وذلك للإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية وسكرتيري مجالس مدن المحافظة.

وذلك من خلال وحدة متابعة المراكز التكنولوجية فى محافظة مطروح ويأتى في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة.

وفى سياق آخر عقدت محافظة مطروح قبل أيام مؤتمراً لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها ، وذلك برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور هانى الشاعر مدير الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا والدكتور محمد الدراز المنسق الوطنى لمشروع المراعى ، والمهندس عامر المعادات منسق المشروعات في الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة والنائب جمال الشورى عن نواب مطروح بمجلسى النواب والشيوخ، والدكتور عمر البديوى ممثل مركز سدارى ، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية و مربى الثروة الحيوانية بمطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

اقرأ أيضا  «صحة مطروح» تنظم ندوة تثقيفية عن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

كما شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال المؤتمر توقيع برتوكولات التعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء والجمعية المركزية وجمعية الرامس لتنمية المراعى، وذلك بمبلغ 2 مليون جنيه لإدارة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة كقروض عينيه دوارة لتنميه الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية ، ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

صندوق «تحيا مصر» ينظم قوافل طبية شاملة لـ 5 قرى بواحة سيوة

السيد فؤاد 3:22 م, السبت, 10 أبريل 21

محافظ الإسكندرية في قبرص لتفعيل خط الطيران المباشر مع بافوس

مها يونس 3:57 م, الجمعة, 9 أبريل 21

افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بالبحيرة بتكلفة 40 مليون جنيه

السيد فؤاد 3:00 م, الجمعة, 9 أبريل 21

افتتاح 10 مساجد في كفر الشيخ بتكلفة 18 مليون جنيه

السيد فؤاد 2:22 م, الجمعة, 9 أبريل 21

رئيس الغرفة التجارية بمطروح يطالب التنمية المحلية بتعديل مواعيد فتح وغلق المحلات

معتز محمود 7:25 م, الخميس, 8 أبريل 21

مجلس مدينة مرسى مطروح يبدأ أعمال الرصف بمنطقة السنوسية

معتز محمود 3:29 م, الخميس, 8 أبريل 21