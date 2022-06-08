محافظة مطروح تنظم دورة تدريبية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نظمت محافظة مطروح دورة تدريبية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتعزيز وبناء القدرات الوطنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 بالمحافظات.

وعقدت بمركز التدريب الإداري بمكتبة مصر العامة خلال يومى 6 و7 يونيو الحالي دورة تدريبية من خلال مدربين معتمدين من وزارة التنمية المحلية واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع للهجرة غير الشرعية لتعزيز قدرات مديري العموم إدارة الأزمات وإدارات حماية الطفل بمراكز المدن ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واستهدفت الدورة التعريف بجريمة تهريب المهاجرين والقانون الوطني رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والمُعدل مؤخراً بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016- 2026) وخطة العمل الخاصة بها (2011-2023)، فضلاً عن التعريف بدور لجان الحماية وتشكيلها والتعرّف على احتياجات المهاجر المهرب، ودعم ومساعدة المواطنين والمهاجرين في حالات الطوارئ والأزمات وآليات الدعم النفسي الاجتماعي وإعادة الإدماج.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة التنمية المحلية فى تعزيز قدرات مديري عموم الأزمات مع التركيز على الهجرة غير الشرعية وإعداد مدربين معتمدين من كل محافظة لعقد دورات تدريبية لكافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة بصفة دورية وإدراجها ضمن خطة تدريب الادارة العامة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر على مستوى مدن ومراكز المحافظة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .