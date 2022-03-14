محافظة مطروح تنظم حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التجارية والمخابز

نظمت مديرية التموين فى محافظة مطروح حملة تموينية مفاجئة على الأنشطة التموينية و التجارية والمخابز بمدينة مرسى مطروح برئاسة المحاسب حسن الشيبانى مدير التموين بالمحافظة و بالتنسيق مع قسم مباحث التموين أسفرت عن ضبط عدد 21 مخالفة تموينية متنوعة ومختلفة منها عدد 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و مخالفتان لبيع سلع بأزيد عن السعر المقرر.

كما تضمنت مخالفتان أخرى لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الإغذية و مخالفتان لأدارة منشأة بدون ترخيص ومخالفة لعدم الإحتفاظ بسجل التفتيش ( مخابز بلدية )وأخرى لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية )و عدد 3 ثلاثة مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن ببعض المخابز وعدد 5 مخالفات لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفتان لعدم نظافة أدوات العجن المستخدمة في إنتاج الخبز وتم تحرير محاضر ضدها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح فى المتابعة والرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والوقوف على سلامة وتوافر المعروض من السلع والمواد الغذائية للمواطنين ومواجهة الغلاء وكافة صور التلاعب في الأسعار ، والغش التجاري ومحاولات الاحتكار. مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها للتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع العبء عنهم.

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مديرية التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات على الاسواق وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأشار المحافظ أنه جار الاستعداد لافتتاح معارض “أهلا رمضان” خلال الأيام القادمة ، مع تجهيز عدد من المعارض الخاصة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن الأسواق خلال شهر مضان الكريم وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بمطروح بالاضافة إلى تجهيز قوافل للسلع المخفضة لتجوب القرى والنجوع خارج مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى وجود المعرض اللوجيستى لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة مما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وسد احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.