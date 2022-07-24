محافظة مطروح تنتهي من نظر عدد من طلبات التقنين

علمت “المال ” أن هناك عدد من الملفات الخاصة ببعض المواطنين والخاصة بطلبات التقنين الخاصة المقدمة منهم فى محافظة مطروح ، تم الانتهاء من عرضها على اللجنة العليا للبت والموافقة عليها وتسعيرها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال” الطلبات تتوزع بين مركزي سيوة ومطروح.

وأوضحت المصادر أنه تلك الملفات التى تم إعداد كشوفات بأسمائها يتوزع بين مركزى سيوة ومطروح ، لافتة إلى أن الكشف يتضمن المسلسل ورقم الطلب والأسم ونوع الأستغلال والمركز ، حيث تم وضع الكشوف بواسطة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة فى محافظة مطروح عبر إدارة الأملاك .

وأشارت المصادر إلى أنه يجب على المواطنين الذين وردت أسمائهم بهذا الكشف سرعة التوجه لإدارة الأملاك بديوان عام محافظة مطروح لاستكمال باقى إجراءات تقنين الأراضى على الملفات المتقدمين عليها .

وأوضحت المصادر ن هذه الملفات تتنوع نوع الأستغلال فيها بين الزراعى والسكنى ، لافتة إلى أن الزراعى يخص الملفات المقدمة فى مركز سيوة .



وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أشهر تقرر استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم ( سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات ) ، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك إعتباراً من 28 / 11 / 2021 الى 14/ 12 /2021 بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمجالس المدن .

وحددت المستندات المطلوبة من المواطن

1- مستندات الحيازة لواضع اليد ( صورة عقد البيع )

2- صورة الرقم القومى

3- كشف بإحداثيات الموقع ( موقع من صاحب الطلب)

4- إيصال مرفق ( كهرباء – مياه – غاز ) ان وجد

ويأتى ذلك حرصا على تحقيق الإستقرار الإجتماعى وبناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان للمواطنين ومن خلال قرارات محافظ مطروح بشأن حصر الأراضى (مبانى – زراعية) الموجود عليها تواجد فعلى والتى تنطبق عليها شروط التقنين مع وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية