محافظة مطروح تناقش المشروعات المقرر إقامتها لدعم مصابى الألغام

كما تمت مناقشة المشروعات التنموية المخطط تنفيذها على أرض محافظة مطروح خلال الفترة القادمة، وقد أشاد اللواء خالد شعيب على بكل الجهود التى تقدمها وزارة التعاون الدولى

ناقش مسؤولو محافظة مطروح مع ممثلى الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى ، حيث تم استعراض الأنشطة والمشروعات التنموية المقرر تنفيذها بالمحافظة وذلك فى إطار الجهود التى توليها الدولة فى مجال العمل المضاد للألغام والتنمية المستدامة ومساعدة ضحايا الألغام وذويهم والتوعية بمخاطر الألغام وبمتابعة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



كما تمت مناقشة المشروعات التنموية المخطط تنفيذها على أرض محافظة مطروح خلال الفترة القادمة، وقد أشاد اللواء خالد شعيب على بكل الجهود التى تقدمها وزارة التعاون الدولى ، مع تأكيد تقديم كل الدعم لأعمال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي على أرض محافظة مطروح خاصة بما ييسر على مصابى الأغام وذويهم.

افتتاح مشروع شادر تسليم الأضاحى



وفى سياق آخر بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير الحصول على الأضاحى مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع جميعة تنمية الثروة الحيوانية بمطروح ، تم اليوم السبت افتتاح مشروع شادر تسليم الأضاحى بمرسى مطروح بحضور الدكتور سعد جويلى مدير مديرية الطب البيطرى ووجيه عمارة رئيس مجلس ومدينة مطروح لتسليم وتوزيع الأضاحى بالتقسيط على الموظفين من خلال جمعيه تنمية الثروة الحيوانية بمطروح ، حيث يتم بيع الأضاحى بالتقسيط مع خصم جزء شهرى من مرتب الموظف للتيسير عليه الحصول على الأضاحى ومراعاة الأحوال الاقتصادية.