محافظة مطروح تعد خطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

معتز محمود أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة أعدت خطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتى تبدأ الأحد المقبل 4 يونيو فى 10 لجان على مستوى المحافظة، مع الحرص على توفير كل…

معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن المحافظة أعدت خطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام والتى تبدأ الأحد المقبل 4 يونيو فى 10 لجان على مستوى المحافظة، مع الحرص على توفير كل سبل الراحة للمراقبين والطلاب خلال أدائهم الامتحانات والتنسيق بين كل الجهات .

وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن، مع توحيد مصدر البيانات من خلال تقرير يومى، وإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة والإجابات بالتنسيق بين المديريات الخدمية المختلفة ومجالس المدن مع مديرية أمن مطروح .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الاثنين برئاسة اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح وبحضور اللواء أحمد سالم مساعد امن مطروح والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى المديريات ورؤساء اللجان والإدارات المعنية للوقوف على الانتهاء من كل استعدادات المحافظة وخطة تأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام .

ومن جانبه أوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح 10 متفرقة على مستوى المحافظة وهى: 4 لجان بمدينة مرسى مطروح، ولجنتان بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمطروح 1750 طالبا وطالبة، منهم 1559طالبا نظام حكومى و191 منازل، منهم 783 علمى علوم و144علمى رياضة و632 أدبى .

وشدد اللواء علاء أبو زيد على مراجعة تأمين خط سير الامتحانات ومقر اللجان بالتسيق بين إدارتى المرور والمرافق، مع توفير طبيب بكل لجنة لمواجهة أى حالة مرضية وسيارة إسعاف مع التأهب التام بجميع المستشفيات القريبة من اللجان .

ووجه بتأمين استمرار التيار الكهربى باللجان والكنترول، ووجود مولدات كهرباء فى حالة انقطاع التيار الكهربي، وتوفير طفايات الحريق، ومراجعة تطهير خزانات المياه قبل ضخ المياه الكافية إليها، ونظافة دورات المياه وصيانة كراسي ومقاعد الجلوس للطلاب وتوفير المراوح والتيسير علي طلاب الثانوية العامة خلال ادائهم الامتحانات .

ولفت الى تجهيز استراحات جميع المراقبين بالكهرباء والمياه وتوفير المواد التموينية اللازمة حيث صدق محافظ مطروح على توفير وجبات إفطار وسحور باستراحات المراقبين مع توفير الخبز الكافى لهم .

وطالب المحافظ بالتأكد من وجود معلومات بكل لجنة عن عدد الطلاب بها وحالات الغياب وأرقام التليفونات الخاصة للتواصل مع غرفة عمليات متابعة سير الامتحانات والجهات المعنية بها، التى تم تشكيلها بوجود مندوب عن كل جهة معنية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق ومتابعة الشكاوى من خلال أرقام تليفونات رؤساء المدن والإدارات التعليمية والمراقبين،مع توفير كراسى ومظلات لأفراد الأمن خارج اللجان لحمايتهم من حرارة الشمس خلال فترة الامتحانات.