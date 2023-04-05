محافظة مطروح تطرح مولا تجاريا للاستغلال والإيجار خلال شهر أبريل الجاري

تستعد محافظة مطروح لطرح مول تجارى بالكيلو 4 للاستغلال كافتيريا مكتبة مصر العامة ، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل عملية على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن عملية استغلال المول التجارى الكائن فى الكيلو 4 ، تم تحديد لها موعد فى نفس يوم الأثنين القادم الموافق العاشر من أبريل الجارى فى الساعة الحادية عشر صباحاً، ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 3000 جنيه، حيث سيتم عرضها للإيجار لمدة خمس سنوات، وبزيادة سنوية تبلغ 10% .

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل أيضاً طرح كافتيريا مكتبة مصر العامة للاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وبزيادة سنوية تبلغ 10% .

وفقد أوضحت المصادر أنه تم تحديد لها موعد فى نفس يوم الأثنين القادم الموافق العاشر من أبريل الجارى فى الساعة الثانية عشر ظهراً، ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 700 جنيه .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنية ويضاف مبلغ 25 جنيهات فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل خمسة جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عم المحافظة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط .