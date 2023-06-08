محافظة مطروح تطرح محلات ومنشآت بحديقتي الغزالة وكليوباترا للاستغلال

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المحلات بحديقة الغزالة وبعض المنشآت بحديقة كيلوباترا للاستغلال خلال شهر يونيو الجاري، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل محل على حدة .

وقررت محافظة مطروح طرح عملية استغلال قاعة الأفراح في حديقة كيلوباترا لمدة ثلاث سنوات، وحدد لها موعد يوم الاثنين 19 يونيو الجاري فى الواحدة ظهرا، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 15000 جنيه .

كما قررت محافظة مطروح طرح عملية استغلال البارك الخاص بمزار كيلوباترا لمدة موسم صيف 2023 ، وحدد لها موعد يوم الاثنين 19 يونيو الجاري فى الثانية عشر ظهراً ، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 1000 جنيه .

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن المحلات التى سيتم طرحها للاستغلال وعرضها للإيجار فى حديقة الغزالة ستكون لمدة ثلاث سنوات .

كما أكدت المصادر أن تلك العمليات فى حديقة الغزالة تشمل عملية استغلال المحل رقم 2 عملية استغلال المحل رقم 6 وعملية استغلال المحل رقم 7 .

وأضافت المصادر أن عملية الاستغلال ستكون لمدة ثلاث سنوات، و ستتم فى يوم الثلاثاء 20 يونيو الجارى ويبلغ التأمين الابتدائى لأي محل من تلك المحلات 3000 جنيه .

وفيما يخص عملية استغلال المحل رقم 2 فى حديقة الغزالة ، فقد أوضحت المصادر أنه تم تحديد لها بنفس اليوم فى الساعة العاشرة صباحاً ، أما المحل رقم 6 فقد تحدد له موعد فى الساعة الحادية عشر صباحاً .

وفيما يخص عملية استغلال المحل رقم 7 فى حديقة الغزالة فقد أوضحت المصادر أنه تم تحديد لها موعد فى نفس اليوم فى الساعة الثانية عشر ظهراً .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيا ويضاف مبلغ 25 جنيها فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة 5 جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عم المحافظة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإليكترونية وكذلك التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملة لهذه الشروط.