محافظة مطروح تطرح فندق عروس البحر أمام شركات السياحة للاستغلال

طرحت محافظة مطروح فندق عروس البحر للاستغلال أمام شركات السياحة وتشغيل المنشآت الفندقية لمدة 3 سنوات، غير قابلة للتجديد، وذلك وفقا لشروط المزايدة.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة، إن الفندق يتبع المحافظة مباشرة، وطرحه على الشركات العاملة في نشاط الفندقة والسياحة، يأتي في إطار حرص محافظة مطروح علي الاستغلال الأمثل لأموالها المملوكة لها ملكية خاصة، بما يعزز من موارد المحافظة، ويعظم الاستفادة من المال العام.

كما تم الطرح في ضوء أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتهما، وأيضا سعياً منها نحو تحقيق السياسة العامة للدولة.

وأوضح المصدر، أنه قد تم مخاطبة إدارة فتوي الوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية بشأن طلب مراجعة كراسة الشروط والمواصفات لعملية الترخيص لاستغلال فندق عروس البحر في مزايدة علنية عامة بموجب كتاب

محافظة مطروح الوارد إلي هذه الإدارة برقم 69 خلال يناير الماضي، والتي أحالته بدورها بموجب تقريرها في طلب الرأي المشار إليه إلى هيئة اللجنة الأولي لقسم الفتوي بمجلس الدولة والتي إنتهت تلك الأخيرة بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وفقا 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

واشترطت المحافظة أن يلتزم الراسي عليه المزاد بمراعاة أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرر رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2023 ، بالحصول على كافة الموافقات والتراخيص

والتصاريح اللازمة لاستغلال الفندق من جهات الإختصاص خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الفندق، بهدف التمكن من مزاولة مهامه الواردة بكراسة الشروط والعقد طبقا للقوانين واللوائح المتعلقة بها.

كما يلتزم بكافة الرسوم والمصاريف والالتزامات ذات الصلة، على نفقته دون الرجوع على المحافظة بأي أعباء مالية في ذلك.

وكان قد تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح فندق عروس البحر التابع للمحافظة لمتابعة أعمال التطوير والارتقاء بالفندق سياحياً استعدادا لاستقبال رواده بالشكل اللائق سياحيا بما يحقق العائد الاقتصادي.

وقال “إبراهيم”، إن المحافظة طورت عدد من أقسام الفندق ومنها المطبخ والمخازن وغيرها، موجها بتكثيف جهود النظافة العامة بالفندق ومراجعة جميع دهانات الجدران والأبواب وكذلك التطهير والنظافة المستمرة للغرف ودورات المياه، مع مراجعة شبكة توصيلات الكهرباء، وتطهير وتعقيم فرش الغرف من مفروشات الأِسرة وتوفير جميع الأثاث والأجهزة اللازمة بها، بالإضافة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لجميع المنشآت التابعة للمحافظة والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال رواد المحافظة فى أى توقيت.