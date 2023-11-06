محافظة مطروح تطرح عددًا من المحلات بحديقة كيلوباترا خلال الشهر الجارى

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات المحدودة لطرح عدد من المحلات فى حديقة كيلوباترا خلال الشهر الجارى فى نطاق مدينة مرسى مطروح، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل وحدة على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل عملية استغلال المحل رقم 1 فى حديقة كيلوباترا الدور الأول علوى.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد لها موعد فى يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجارى فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 1000 جنيه، حيث سيتم عرضها للإيجار لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد وبزيادة سنوية تبلغ 10%.

كما تقرر طرح عملية استغلال المحل رقم 2 فى حديقة كيلوباترا بالدور الأول علوى وعرضه للإيجار لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وحدد لها موعد يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجارى فى الساعة الثانية عشر ظهرا، ويبلغ التأمين المؤقت لها 1000 جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يخص عملية استغلال المحل رقم 3 فى حديقة كيلوباترا بالدور الأول علوى ، فقد حدد لها موعد فى يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من يناير الجارى فى الساعة الواحدة ظهراً لعرضها للإيجار لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وتم تحديد قيمة التأمين المؤقت لها بمبلغ 1000 جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنية بخلاف الضرائب والرسوم

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عام المحافظة.

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقا فى الشهر العقارى.

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة.