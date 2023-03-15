محافظة مطروح تطرح عدة منشآت في حديقتي كيلوباترا والغزالة  للاستغلال 3 سنوات

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات المحدودة لبعض المنشآت في حديقتي كيلوباترا والغزالة للاستغلال لمدة 3 سنوات فى نطاق مدينة مرسى مطروح ، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل ساحة على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة في محافظة مطروح إلى أنه تقرر طرح عملية استغلال قطعة أرض فضاء في حديقة كيلوباترا لمدة ثلاث سنوات، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وحدد لها موعد يوم الثلاثاء 21 من مارس الجاري الساعة العاشرة ظهرا، ويبلغ التأمين المؤقت لها 4000 جنيه.

كما أوضحت المصادر أنه من المقرر أيضاً أن يتم طرح عملية استغلال قاعة المناسبات في حديقة كيلوباترا وذلك لمدة ثلاث سنوات، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وحدد لها موعد الثلاثاء 21 من مارس الجارى فى الساعة الحادية عشر ظهراً ، ويبلغ التأمين المؤقت لها 11000 جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن المحافظة تسعى إلى استغلال مبنى فى حديقة الغزالة وذلك عبر طرحه لمدة ثلاث سنوات، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وحدد لها موعد موعد يوم الثلاثاء الموافق 21 من مارس الجارى فى الساعة الثانية عشر ظهراً ، ويبلغ التأمين المؤقت لها 5000 جنيه

أشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيا ويضاف مبلغ 25 جنيها فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل خمسة جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، بخلاف ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عام المحافظة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت على ضرورة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإليكترونية ، موضحة أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة.

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط.