محافظة مطروح تطرح ساحات انتظار سيارت لاستغلالها خلال الموسم الصيفي

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات المحدودة لساحات انتظار السيارت خلال الموسم الصيفي للعام الجاري في نطاق مدينة مرسى مطروح ، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل ساحة على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التي سيتم طرحها تشمل استغلال ساحة انتظار سيارات بجوار سلسلة “فتح الله” خلال الموسم الصيفي المقبل .

وأضافت أنه حدد لها الثلاثاء 20 مارس الجاري فى الساعة العاشرة صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائي لها 15000 جنيه.

وأوضحت أن العمليات التي سيتم طرحها تشمل استغلال ساحة انتظار سيارات السينما الشتوى سابقا خلال الصيف المقبل.

وأضافت أنه حدد لها الثلاثاء الموافق 20 مارس الجاري فى الساعة الحادية عشر صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 6000 جنيه .

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل استغلال ساحة أنتظار سيارات السينما الصيفى سابقاً خلال الموسم الصيفى المقبل.

وأضافت المصادر أنه حدد لها الثلاثاء الموافق 20 مارس الجاري فى الساعة الثانية عشر ظهرا، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 8000 جنيه .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيه ويضاف مبلغ 25 جنيها فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة 5 جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، بخلاف ضريبة القيمة المضافة يقيمة 14% لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عم المحافظة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت ضرورة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإليكترونية، موضحة أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازي 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط .