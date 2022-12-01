محافظة مطروح تطرح رؤيتها لإقامة 3 مناطق استثمارية بعدد من المدن

طرحت محافظة مطروح رؤيتها لاستثمار عدد من الفرص المنتقاة التى حددتها فى عدد من مراكز ومدن المحافظة بلغت عددها 25 فرصة استثمارية متنوعة .



تم عرض الفرص الاستثمارية من خلال محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة والتى بلغت ٢٥ فرصة استثمارية متنوعة والتى تشمل طرح رؤية المحافظة في إقامة ٣ مناطق استثمارية و٣ مناطق حرة، بعدد من مدن المحافظة وأخرى منطقة حرفية .

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمحافظة مطروح، قبل قليل برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح

والمهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية.. و الدكتورة أمانى صبرى مديرمكتب الاستثمار بمطروح بالهيئة العامة للإستثمار والاستاذ محمد بكر حواش عضو الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،ونحو ٢٠٠ من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر وخارج مصر.



وخلال المؤتمر تم عرض فيديو حول اجراءات محافظة مطروح و الامكانيات والموارد المتنوعة بالمحافظة وجهود حصر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة، وبمشاركة كافة الهيئات والجهات المعنية

وخلال المؤتمر أشار البعض من الحضور إلى ما تشهده محافظة مطروح من مشروعات ومنها إنشاء مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع صديقة البيئة.. وإنشاء الميناء الدولي بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة .. وتطوير منفذ ميناء السلوم البرى وتطويره على أحدث مستوى والمنطقة اللوجيستية الملحقة به بما يليق كبوابة مصر الغربية على دول شمال أفريقيا ، بالإضافة إلى خلق مجموعة من شرايين ومحاور وطرق تنموية جديدة والتنمية الكبرى التى يشهدها الساحل الشمالي مع إعادة تخطيطه وفقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020 لخلق مجتمعات عمرانية واستثمارية جديدة من المشروعات التنموية والقومية مع تمتع مطروح بالاستقرار والأمن وجذب ثقة المستثمرين بمصر وخارجها .