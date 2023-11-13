محافظة مطروح تطرح استغلال حمام السباحة في حديقة كيلوباترا لثلاث سنوات

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات المحدودة وذلك لطرح عدد من المنشآت فى حديقة كيلوباترا والمنشأت خلال الشهر الجارى فى نطاق مدينة مرسى مطروح ، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل وحدة على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل عملية استغلال قاعة الأفراح بحديقة كليوباترا .

وقد أوضحت المصادر أنه تم تحديد لها موعد فى يوم الأثنين الموافق العشرون من نوفمبر الجارى فى الساعة الحادية عشرة صباحاً ، ويبلغ التأمين المؤقت لها 11000 جنيه، حيث سيتم عرضها للإيجار لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد وبزيادة سنوية تبلغ 10% .

كما تقرر طرح عملية استغلال حمام السباحة فى حديقة كيلوباترا وعرضه للإيجار لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد ، وبزيادة سنوية تبلغ 10% وحدد لها موعد يوم يوم الأثنين الموافق العشرون من نوفمبر الجارى من نوفمبر الجارى فى الساعة الثانية عشر ظهراً ، ويبلغ التأمين المؤقت لها 4000 جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنية بخلاف الضرائب والرسوم

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط ، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عام المحافظة .

وأكدت المصادر على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى . وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة.