محافظة مطروح تطرح أراضى للاستغلال كساحات انتظار الشهر الحالي

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من الأراضى كساحات للانتظار للاستغلال خلال شهر يونيو الحالي، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل عملية على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن عملية استغلال تلك الأراضى تشمل قطعة أرض بجوار فتح الله كساحة انتظار خلال موسم صيف 2023 ، تم تحديد لها موعد فى نفس يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من يونيو الجارى فى الساعة العاشرة صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت لها 18000 جنيه .

وأشارت المصادر مُطلعة إلى استغلال قطعة أرض السينما الشتوى كساحة انتظار خلال موسم صيف 2023، وتم تحديد لها موعد فى نفس يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من يونيو الجارى فى الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 6000 جنيه .

وكما أكدت المصادر أن عملية استغلال تلك الأراضى تشمل قطعة أرض السينما الصيفى أيضاً كساحة أنتظار خلال موسم صيف 2023 ، وتم تحديد لها موعد فى نفس يوم الأحد القادم الموافق الثامن عشر من يونيو الجارى فى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 8000 جنيه .

وأشارت إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل أيضاً طرح المسرح الصيفى بالكورنيش وتم تحديد لها موعد فى يوم الاثنين القادم الموافق التاسع عشر من يونيو الجارى فى الساعة العاشرة صباحاً، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 2000 جنيه .

وأكدت أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل أيضاً طرح استغلال كافتيريا فندق عروس البحر شاملة التراس الأمامى والجزء السفلى أمام الفندق خلال موسم صيف 2023 ، وتم تحديد لها موعد فى يوم الاثنين القادم الموافق التاسع عشر من يونيو الجارى فى الساعة الحادية عشرة ظهراً، ويبلغ التأمين الابتدائى لها 3500 جنيه .

وتشمل أيضاً طرح استغلال البارك الخاص بمزار كيلوباترا خلال موسم صيف 2023 ، وتم تحديد لها موعد فى يوم الأثنين القادم الموافق التاسع عشر من يونيه الجارى فى الساعة الثانية عشر ظهراً، ويبلغ التأمين الأبتدائى لها 1000 جنيه .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنية ويضاف مبلغ 25 جنيهات فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل خمسة جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة ، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عام المحافظة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت على ضرورة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإليكترونية ، موضحة أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .