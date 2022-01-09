محافظة مطروح تستعد لطرح كافتيريات بدءا من 12 يناير

تستعد محافظة مطروح لطرح عدة كافتيريات بعضها بحديقة العوام أو بالقرب منها، وذلك من خلال مزايدات محدودة تقام فى توقيت محدد لكل عملية.

وكشفت مصادر من محافظة مطروح أن أولى تلك المزايدات من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 12 من شهر يناير الجارى الحالى، وهى المزايدة الخاصة بعملية استغلال كافتيرا السياحة بجوار حديقة العوام .

وأضافت المصادر أن عملية طرح حق الاستغلال ستكون لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ، موضحة أن التأمين الابتدائى لها يبلغ 10000 جنيه.

ولفتت المصادر إلى أنه قد تحدد لهذه العملية موعد فى يوم الأربعاء القادم الموافق 12 من شهر يناير الجارى الحالى، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وأضافت المصادر أنه تقرر أيضاً طرح عملية استغلال كافتيريا بحديقة العوام لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً .

ولفتت المصادر إلى أن التأمين الابتدائى لهذه العملية يبلغ 2000 جنيه، وحدد لها موعد فى يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير الجارى الحالى، فى الساعة الثانية عشر ظهراً .

كما أوضحت المصادر أن من ضمن العمليات التى سيتم طرحها أيضاً عملية طرح أستغلال مبنى بحديقة كليوباترا لمدة خمس سنوات ، وأن التأمين الابتدائى لها يبلغ 9000 جنيه.

وتابعت : كما سيتم طرح أستغلال كافتيريا حديقة كليوباترا لمدة ثلاث سنوات بزيادة 10% سنوياً ، موضحة أن التأمين الابتدائى لها يبلغ 1000 جنيه.

وأكدت المصادر أنه قد تحدد لهذه العملية موعد فى يوم الخميس القادم الموافق 13 من شهر يناير الجارى الحالى، فى تمام الساعة الثانية عشر صباحاً.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة المزايدة تعقد بديوان عام محافظة مطروح وذلك فى الموعد الذى يتم تحديدة لأجراء كل مزايدة خاصة بكل عملية .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيه ويضاف مبلغ 25 جنيهات فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات، بالإضافة إلى ذلك تحصيل خمسة جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة .

وأكدت المصادر على ضرورة التسجيل على بوابة التعاقدات العامة على أن يحضر المزايد الراغب فى دخول أى من المزايدات بنفسه فى التاريخ والمكان المعلن عنه ويتم قبول توكيل لحساب الغير بشرط أن يكون موثقاً فى الشهر العقارى .

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 ، الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط .