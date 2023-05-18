محافظة مطروح تستعد لطرح عدة مزايدات لكافتيريات نهاية مايو الجاري

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات المحدودة خاصة ببعض الكافتيريات فى نطاق مدينة مرسى مطروح ، نهاية الشهر الجاري مع تحديد توقيت خاص لكل مزايدة منهما على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التي سيتم طرحها تشمل مزايدة رقم 4 لطرح كافيتريا أمام نقطة إسعاف مبارك.

وأضافت أنه حدد لها موعدا الثلاثاء 30 مايو الجاري فى الساعة العاشرة صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 1000 جنيه.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل المزايدة 5 بيان كافيتريا زمردة الأبيض، والتى حدد لها موعد الثلاثاء 30 مايو الجاري فى الساعة الحادية عشر صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 1000 جنيه.

وأضحت أن العمليات التي سيتم طرحها تشمل المزايدة 6 والخاصة بكافيتريا لؤلؤة الأبيض، حيث أنه حدد لها موعدا الثلاثاء 30 مايو الجاري فى الساعة الثانية عشر ظهراً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 1000 جنيه .

كما أضافت أن العمليات التى سيتم طرحها المزايدة٧ بيان كافيتريا علوش ، حدد لها موعد الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري فى الساعة الواحدة ظهراً ، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 1000 جنيه .

وأشارت إلى أنه طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أي من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيها ويضاف مبلغ 25 جنيها فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة 5 جنيهات بالإضافة إلى ذلك تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى في ديوان عم المحافظة .

وأكدت أن من ترسو عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازي 10% من القيمة الراسي بها المزايدة كتأمين نهائي طوال مدة التعاقد وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط .