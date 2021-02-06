رياضة

محافظة مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة من دورى مراكز الشباب للصم

وذلك خلال الفترة من 8 الى 14 فبراير الحالى
معتز محمود 2:28 م, السبت, 6 فبراير 21 2:28 م, السبت, 6 فبراير 21

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تستضيف محافظة مطروح فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة فى نسختها الرابعة والتى تضم محافظات الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، الفيوم وذلك خلال الفترة من 8 الى 14 فبراير الحالى، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صرح بذلك خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب 9 فبراير

وأضاف خالد عبد الحميد، أنه سيتم افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم والبكم يوم الثلاثاء 9 فبراير وتقام على ملعب مركز شباب مطروح ، بإجمالى 140 فردا ، مع اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا سواء بإقامتهم أو خلال المباريات.

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وقال إن مباريات المجموعة تبدأ بعد الافتتاح يوم الثلاثاء 9 فبراير بمباراتى فرق الشرقية والمنوفية ، تليها مباراة الدقهلية والفيوم ، ويوم الخميس مباراتى المنوفية والدقهلية ، والفيوم والشرقية ، واليوم الثالث يوم 13 فبراير بمباراتى المنوفية والفيوم ، والشرقية والدقهلية.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحسن التنظيم الجيد مع تكليف العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد بالإشراف والإعداد بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة للظهور بالمظهر المشرف لمحافظة مطروح، خاصة بعد نجاح المحافظة فى تنظيم فعاليات النسخة الثالثة ، والمتابعة المستمرة وتذليل كل العقبات والاحتياجات والتيسير على الفرق الرياضية المشاركة.

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كما نظمت محافظة مطروح برنامجا تدريبيا للعاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة فى إطار تنفيذ برامج وزارة البيئة لتدريب العاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءاً من أعمال الجمع والنقل والتخلص الآمن منها وكيفية تصميم وعمل المدافن الصحية للمخلفات وتأهيل المتدربين على المتابعة،
صرح بذلك المهندس طاهر عبد السلام مدير إدارة شئون البيئة بمطروح.

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وأضاف أن التدريب تناول إجراءات تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وعقد يومى 26 و27 يناير باجمالى 20 متدربا ، من خلال مجموعة عمل ومدربين من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، كما شمل تدريب عدد 2 عامل بكل مركز ومدينة ، أحدهما قانونى والآخر مسئول النظافة العامة وعضو مكتب فنى هندسى بالديوان العام.

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بقلم معتز محمود

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