محافظة مطروح تحدد أسماء الشوارع المدرج بها جراجات وأماكن الانتظار

حددت محافظة مطروح أسماء الشوارع المدرج بها جراجات وأماكن انتظار مع تحصيل رسوم 5 جنيهات عن كل 8 ساعات انتظار بالتعاقد مع شركة متخصصة، والتى تعمل على تنظيم حركة السير وتوفر فرص عمل لشباب المحافظة، وذلك في إطار العمل بقانون 150 لسنة 2020 وتحقيق المصلحة العامة مع القضاء على الظواهر السلبية عند انتظار السيارات واستغلال البعض وتشمل شارع الإسكندرية 550 مترا وشارع شكرى القواتلى بطول 595 مترا وشارع عمر المختار بطول 630 مترا وشارع ليبيا بطول 550 مترا، وشارع الجلاء بطول 335 مترا وشارع زاهر جلال بطول 570 مترا، وكذلك شارع جابر المجعاوى بطول 530 مترا وشارع التحرير بطول 890 مترا.

كما حددت محافظة مطروح من ضمن أسماء الشوارع المدرج بها جراجات وأماكن انتظار شارع مديرية التموين بطول 530 مترا، 10 شارع نقابة المحامين بطول 750 مترا 11 شارع كافتريا الشلال بطول 760 مترا 12 شارع خلف مركز الإعلام بطول 260 مترا 13 شارع مدرسة المعناوى بطول 520 مترا.

كما حددت محافظة مطروح من ضمن أسماء الشوارع المدرج بها جراجات وأماكن انتظار شارع علم الروم بطول 2170 مترا، وشارع الرقابة الإدارية بطول 55 مترا وشارع خلف مدرسة زاهر جلال بطول 250 مترا وشارع آخر الكورنيش بجوار جيلاتى عزة بطول 450 مترا وشارع فتح الله ماركت بطول 54 مترا.

وفى سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم الثلاثاء الماضى يرافقه الأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب رئيس المجلس أعمال رفع كفاءة وتجميل مدخل مدينة مرسي مطروح.

وتفقد محافظ مطروح بوابة الكيلو 21 بعد أعمال التطوير، موجها بالإسراع في انهاء الإنارة وعرض تصميم تجميل الجزيرة الوسطى بما يتناسب مع التنسيق والشكل العام بعد التطوير.

كما وجه لرئيس مدينة مرسي مطروح بتكثيف أعمال تسوية الجزيرة الوسطى مع التنسيق والتشجير والنظافة، وكذلك توسعة مدخل الكيلو 7 أمام إدارة مرور مطروح مع تضيق الجزيرة الوسطى وعمل أماكن انتظار للسيارات بما يخفف الازدحام وييسر على المواطنين.