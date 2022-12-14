محافظة مطروح تحتفل بالعيد القومي والذكرى الـ 107 لانتصارات معركة «وادي ماجد»

انطلقت اليوم الأربعاء احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي والذكرى الـ 107 لانتصارات معركة وادي ماجد، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

واستقبل محافظ مطروح القيادات الأمنية والشعبية بمكتبه لتقديم التهنئة، ثم بدأت الاحتفالات من أمام ديوان عام محافظة مطروح بعزف لفرقة الموسيقى العسكرية بأنغام مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وتزينت المحافظة بالأعلام .

وأوقد محافظ مطروح شعلة الاحتفال، والتي تسلمها من الفارس رزق العبيدى قائد فرسان مطروح، الذي أحضر الشعلة، وهو يمتطي حصانا، رمزا لانتصارات معركة وادي ماجد، وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح/محمد حجوش قائد المنطقة الغربية العسكرية واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح. والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ وأعضاء الهيئة البرلمانية كلا من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد ولفيف من القيادات الامنية والشعبية والدينيةو التنفيذية .

عقب ذلك شهد محافظ مطروح والحضور الكريم الكرنفال الفني الرياضي المقام أمام ديوان عام المحافظة بهذه المناسبة الغالية شمل استعراضات فنية ورياضية لعروض الكاراتيه والجمباز بمشاركة مديرية الشباب والرياضة وأغاني وطنية عروض عسكرية وأخرى فنية وفلكورية لرياض للأطفال التربية والتعليم .

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح، بالعيد القومي، وبإحياء ذكرى نضال أجدادهم، في معركة وادي ماجد، عام 1915، ضد قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وتمثل ذكرى وطنية، تؤكد أن أبناء مطروح دائمًا وعلى مر التاريخ مثالًا وطنيًا يحتذى به بين أبناء مصر جميعًا، مشيراً إلى أن الاحتفالات مستمرة على مدار الشهر الجاري بافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة .