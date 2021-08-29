محافظة مطروح تتلقى طلبات الشباب الراغبين في الاشتراك بحفل الزفاف الجماعي

تبدأ محافظة مطروح تلقى طلبات الاشتراك فى حفل الزفاف الجماعى للشباب، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويمكن التقدم للاشتراك فى حفل الزفاف الجماعي إذا كانت تنطبق بعض الشروط على المتقدمين، وهى أن يكون الزوجان أو احدهما من أبناء المحافظة، وأن يكون الزوجان أو أحدهما من المقيمين بها، وتعطى الأولوية لأبناء المحافظة، وأن يكون عقد القران حديثا، ولا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.

وتضمن الشروط ألا يتم اشتراك أكثر من حالة واحدة من كل أسرة إلا في حالة عدم إكتمال العدد المقرر قبوله، وألا يكون قد سبق لهما الاشتراك في الأعوام السابقة، وألا يكون قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل، على أن تكون الأولوية لأصحاب الظروف الاجتماعية وذوي الهمم؛ حيث إن الهدف هو مساعدة الشباب حديثي الزواج على تكوين بيت الزوجية.

وفى حال إذا انطبقت الشروط يستلزم التقديم إحضار الأوراق إلى مقر الإدارة بالدور الثالث بديوان عام المحافظة: ش الإسكندرية، وتشمل 3 صورة من عقد الزواج (القسيمة) ، و3 صور من البطاقات الشخصية وشهادات ميلاد العروسين مع ضرورة الاطلاع على الأصل، ويتم ملء استمارة التقديم بمقر الإدارة.

يأتى ذلك بعدما صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إقامة حفل الزفاف الجماعي لعام 2021، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم، وعلى من ينطبق عليه الشروط والراغبين فى الاشتراك بالحفل التوجه للإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بدءًا من اليوم الأحد 29/ 8/ 2021 ولمدة أسبوعين.