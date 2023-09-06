محافظة كفر الشيخ يناقش استئناف أعمال التراخيص والمرافق والتصالح

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعمران، ومنها أعمال لجان استئناف الأعمال للتراخيص السارية بالمدن حتى 31 ديسمبر 2023 ، وبالنسبة لأعمال المرافق والتصالح، إنه في حالة إعادة المطابقة لتلافي الملاحظات سيتم ذلك بدون رسوم أو مقابل إضافي.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ومسئولي إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومسئول التصالح، والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومراكز ومدن المحافظة، بتشكيل لجان معاينة مبدئية للنزول على الطبيعة على المواقع محل طلب التصالح داخل القرى التي صدر لها نموذج 10 مؤقت، وسيتم عمل مطابقة لها من الهيئة الهندسية، حفاظاً على الصالح العام وخدمة المواطنين، وعدم تعطيل ملفات التصالح، وسرعة إنجازها.