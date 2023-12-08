محافظة كفر الشيخ تطرح 8 آلاف متر بساحل البحر المتوسط للاستغلال

طرحت محافظة كفرالشيخ، عملية حق استغلال مساحة 8 آلاف متر بشاطئ النرجس بمصيف بلطيم “بساحل البحر المتوسط”، والتي تعد أول أكوا بارك تابعة للمحافظة بكفر الشيخ.

وحسب مصدر بإدارة الاستثمار بمحافظة كفرالشيخ، فمن المقرر أن يتم استغلال المساحة في إنشاء أكوا بارك، ليكون مدة الاستغلال تصل إلى 15 عاما.

وأضاف أنه تقرر أن يكون جلسة المزاد في 3 يناير المقبل بقاعة المجلس الشعبي المحلي “سابقا” بجوار محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ.

وتخضع العملية للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وفي نفس السياق، كانت قد أعلنت محافظة كفر الشيخ عن فرصة استثمارية، لإقامة مشروع متعدد الأغراض، عبارة عن غرف فندقية بنوك_عيادات، بجوار جامعة كفر الشيخ، وعمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع، وعلى راغبي التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وللمعلومات الاتصال على الرقم 0474228348.

كما طرحت محافظة كفر الشيخ، 6 مواقع لطرحها للمستثمرين، لإقامة العديد من المشروعات عليها، مدرسة دولية وعدد من المولات.

الموقع الأول بحي سخا منطقة الفلات على مساحة 3601.85 متر، لإقامة مدرسة دولية، والموقع الثاني، أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمدينة دسوق، على مساحة 1100متر، لإستغلالها مول تجاري.

والموقع الثالث بمدخل بلطيم رافد بلطيم الدولي على بحيرة البرلس على مساحة 7200 متر لإقامة مول تجاري، الموقع الرابع، وسط مدينة بيلا على مساحة 1135.85متر، لإقامة محال تجارية أو مبنى إداري، الموقع الخامس، بمنطقة حي العرب بجوار مسجد ابو العزايم على مساحة 940متر، لإستغلالها مبنى إداري أو تجاري، الموقع السادس، بمنطقة سوق السمك القديم بمدينة سيدي سالم على مساحة 830 متر، لإستغلالها لإقامة مول تجاري-او مبنى إداري.

وأوضحت المحافظة في بيان المحافظة، أن التقديم باسم محافظ كفر الشيخ، مرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، والتقديم بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، والاستفسار بإدارة الاستثمار بالمحافظة.