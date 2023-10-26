محافظة كفر الشيخ تطرح 5 فرص استثمارية لأنشطة تجارية وعقارية

طرحت محافظة كفر الشيخ عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة أمام الأنشطة التجارية، ونشاط الاستثمار العقاري، على مساحة تصل إلى نحو 14.8 ألف متر مربع .

وحسب منشور صادر عن محافظة كفر الشيخ، فقد تضمنت تلك الفرص الاستثمارية مساحة قدرها 3601 متر مربع، والتي عبارة عن أرض فيلا بمنطقة سخا “جنوب كفر الشيخ” والتي عبارة عن أرض فيلات، ليتم استغلالها كمدرسة دولية.

كما تم طرح مساحة أمام مدرسة جمال عبدالناصر على مساحة تصل إلى 1100 متر مربع لاستغلالها كمول تجاري أو إداري بمدينة دسوق.

فيما شملت الفرصة الثالثة بمدينة بلطيم على بحيرة البرلس على مساحة تصل إلى 7200 متر مربع لاستغلالها كمول تجاري / فندقي.

كما تم طرح مساحة تصل إلى 1135 متر مربع بوسط مدينة بيلا واستغلالها كمبنى إداري أو تجاري .

فيما تم طرح مساحة تصل إلى 940 مترا مربعا بمدينة سيدي سالم بمنطقة حي العرب بجوار مسجد أبو العزايم واستغلالها إداري وتجاري، بالإضافة إلى طرح مساحة 830 بنفس المدينة بمنطقة سوق السمك القديم واستغلالها كمول تجاري أو إداري.

واشترطت محافظة كفر الشيخ أن يتم التقديم بطلب موجه لمحافظ كفر الشيخ، على أن يرفق به دراسة جدوى معتمدة للمشروع، على أن يتم التقديم بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، كما يكون الاستفسار بادارة الاستثمار بالديوان العام.

وخلال أبريل الماضي استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 2022 /2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22 /2023)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف».

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائمًا على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ، أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22 /2023 تبلغ 4.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن خطة عام 21 /2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22 /2023، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التنمية المحلية 765 مليون جنيه بنسبة 16% ثم التعليم العالي والبحث العلمي 632 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 682.8 مليون جنيه بنسبة 15%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ 18 قرية، وبلغ عدد المستفيدين 302 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 18 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 4 وحدات اجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط إسعاف، 22 وحدة صحية، 347 فصلا دراسيا، 38 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 4 محطات مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطة معالجة صرف صحي، فضلا عن إنشاء 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 40 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم، وإنشاء 6 أسواق، 4 مواقف، 24 كوبري ري.