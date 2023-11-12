محافظة كفر الشيخ تطرح منطقة لوجستية بين المطورين العقاريين بمساحة 7 أفدنة

طرحت محافظة كفر الشيخ منطقة لوجستية بين شركات المطورين العقاريين عالميًّا ومحليًّا، لاستغلال أرض مصنع الغزل.

وحسب مصادر، مطلعة، فمن المقرر أن يتم الأرض كمنطقة لوجستية بين شركات التجارة المختلفة، والتي تقع على مساحة تصل إلى 7 أفدنة، وذلك على غرار المناطق اللوجستية بمحافظات الدلتا والتي تم تدشينها مؤخرا.

وأكدت المصادر أن تلك المنطقة تأتي في ضوء عدد من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتشمل تلك الفرص عدد من المواقع لإقامة مشروعات متعددة مابين مولات ومدارس خاصة وفنادق وغيرهم من المشروعات، والتي تصل إلى 11 موقعًا بمدينة كفر الشيخ.

وتشمل تلك الفرص إقامة فندق بجوار الجامعة ومسار العائلة المقدسة على مساحة 2886م2، ومشروع متعدد الأغراض (بنوك- عيادات – غرف فندقية) بجوار الجامعة وعمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع.

بالإضافة إلى مشروع إقامة منطقة تجارية ومول (أرض وحدة الرصف) على مساحة 5720م2، علاوة على فرصة لإقامة منطقة تجارية (مول) على مساحة 3299م2، فضلا عن فرصة لإقامة مبنى إدارى تجارى على مساحة 369م2.

كما تستهدف المحافظة، إقامة مستشفى استثمارى بمحور صبرى القاضى على مساحة 1947م2، وفرصة لإقامة توكيلات تجارية بجوار ساحة القوات المسلحة على مساحة 1916م2، وفرصة لتطوير فندق حديقة صنعاء على مساحة 3161م2.

كما تشمل فرصة لإنشاء مدرسة دولية بسخا على مساحة 2471م2، وفرصة لإقامة دار مناسبات إدارى- تجارى أمام مسجد الخياط على مساحة 1091م2″.

وخلال سبتمبر من العام الماضي افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، أول سوق نموذجية مركزية بمنطقة الدلتا، وذلك داخل المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا بمحافظة الغربية.

وكانت قد وصلت الاستثمارات لهذه المنطقة اللوجستية إلى 100 مليون جنيه، و توفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحتوي المنطقة اللوجستية العديد من الأنشطة التي ستؤدي إلى نقلة نوعية في محافظات الدلتا.

وقد تم إنشاء المنطقة اللوجستية يالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار.

وتضم السوق أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع، ويضم المركز هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية وأكبر منطقة لوجستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية.